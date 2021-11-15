خلل في سلاسل الإمداد والتوريد - عبد الغني سلامه

2021/11/15 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الغني_سلامه أعلنت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" أنّ أسعار المواد الغذائية بلغت مستويات غير مسبوقة..



الصين تطالب مواطنيها بتخزين الطعام..



الرئيس بايدن يطلب من ميناء لوس أنجلوس العمل بكامل طاقته ليل نهار ودون توقف..



نقص حاد في بعض السلع الأساسية في مختلف دول العالم..



ثلث مصانع الأثاث في أوروبا تتوقف عن الإنتاج بسبب نقص بعض المواد الأولية..



ارتفاع أسعار الغاز والبترول..



أعلنت دبي عن عجزها عن استقبال أي بواخر جد ......





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