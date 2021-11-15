الكاظمي يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية قضية العراقيين العالقين في عدد من مدن الاتحاد

2021/11/15 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس ، قضية العراقيين العالقين في عدد من مدن الاتحاد، فيما اشار الكاظمي أشار إلى أهمية الاستفادة […]

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