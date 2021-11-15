2021/11/15 | 18:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس والوفد المرافق له، قضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من مدن الاتحاد الأوروبي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي على مختلف الصعد”.

وأكد الكاظمي على “أهمية علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وضرورة تطويرها في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها”، مشيرا إلى “أهمية الاستفادة من التجارب التنموية للدول الأوروبية، ولاسيما في مراحل ما بعد الحروب، فضلاً عن تشجيع الاستثمار وخلق البيئة السليمة له”.

من جانبه، جدّد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، “دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وهو يشق طريقه نحو الاستقرار”، مبينا أن “الاتحاد الأوروبي سيبقى صديقاً للعراق على المدى الاستراتيجي البعيد”.

وبحث اللقاء بحسب البيان، “قضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من مدن الاتحاد الأوروبي”، لافتا الى ان “الكاظمي شدد على أهمية اتخاذ كل الإجراءات المشتركة؛ للحفاظ على أمن المواطنين العراقيين وسلامتهم في مختلف أجزاء الاتحاد الأوروبي، والعمل على تجنب وقوع أي عراقي ضحية لشبكات التهريب”، مؤكدا أن “الحكومة تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين طوعياً، وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم”.

وقد عبّر نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن شكر الاتحاد الأوروبي وسعادته” للإجراءات المبكرة التي اتخذها العراق في محاربة عمليات التهريب التي يقع ضحيتها المواطنون الأبرياء”، مؤكدا على “أهمية التعاون المشترك من أجل إعادتهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي والمفوضية الاوربية يبحثان قضية العراقيين العالقين في عدد من مدن الاتحاد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي والمفوضية الاوربية يبحثان قضية العراقيين العالقين في عدد من مدن الاتحاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).