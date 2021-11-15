الافراج عن الصحفي الأمريكي داني فينستر

2021/11/15 | 18:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفرج اليوم، عن الصحفي الأمريكي داني فينستر، المحتجز منذ مايو من قبل المجلس العسكري في بورما، وذلك إثر مفاوضات بين سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة وجيش ميانمار.

وأفرجت سلطات ميانمار عن الصحفي الأمريكي داني فينستر، بعد أيام من الحكم عليه بالسجن 11 عاما مع الأشغال الشاقة.

وأعلن سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة، بيل ريتشاردسون، نبأ الإفراج عن فينستر في بيان، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.



وقال إن فينستر “أطلق سراحه وهو في طريقه إلى وطنه”.

وأضاف: “نحن ممتنون للغاية لأن داني سيتمكن أخيرًا من التواصل مجددا مع أحبائه الذين ظلوا يدافعون عنه طوال هذا الوقت، رغم الصعاب الهائلة”.

وأدين فينستر، مدير تحرير المجلة الإلكترونية “فرونتير ميانمار”، الجمعة الماضية، بنشر معلومات كاذبة أو تحريضية، والاتصال بمنظمات غير قانونية وانتهاك لوائح التأشيرات.

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