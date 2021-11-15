بولندا: بيلاروسيا تدفع بحشود من المهاجرين نحو حدودنا

2021/11/15 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكدت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الاثنين، قيام بيلاروسيا بدفع حشود من المهاجرين نحو الحدود معها.وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على منصة توتير: "ترسل القوات البيلاروسية أعدادا متزايدة من المهاجرين إلى معبر كوزنيكا الحدودي".وقال نائب وزير الداخلية ماتشي واسيك، إن "هناك آلاف المهاجرين على المعبر".وأضاف: "القوات البولندية مستعدة لأي سيناريو".وأفاد حرس الحدود بأن "مهاجرين غير شرعيين يحتشدون عند المعبر الحدودي منذ الصباح ويجري الإعداد لمحاولة لعبور الحدود".وأضافوا أن بعض المهاجرين "يخيمون حتى الآن على الحدود" القريبة في قرية بروزغي البيلاروسية.وتقول بولندا إن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف مهاجر، معظمهم من الشرق الأوسط، يخيّمون حاليا على طول الحدود في أزمة حرضت دول غربية على بيلاروس وحليفتها روسيا.

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