2021/11/15 | 18:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلّم المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نفسه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي صباح الاثنين، بعد أن وجهت إليه تهم ازدراء جنائي يوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حليف ترامب ستيف بانون يسلم نفسه بعد اتهامه بـ"ازدراء الكونغرس") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حليف ترامب ستيف بانون يسلم نفسه بعد اتهامه بـ"ازدراء الكونغرس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).