بعد شكوى الاردن.. حسم الجدل بشأن جنس حارس مرمى إيران للسيدات

2021/11/15 | 18:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد، الاتحاد الآسيوي، للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران.

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