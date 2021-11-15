'ان ار تي' ينشر أسماء المقبولين للعمل بصفة اجر يومي في النفط

2021/11/15 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الاثنين، اسماء الوجبة الرابعة من المهندسين المقبولين للعمل بصفة اجر يومي في شركات القطاع النفطي.

وقالت الدائرة الادارية والمالية في بيان اليوم، (15 تشرين الثاني 2021)، ان "وزارة النفط تعلن عن اسماء الوجبة الرابعة من المهندسين المقبولين للعمل بصفة اجر يومي في شركات القطاع النفطي والبالغ عددهم (٨٦٨) من اصل (٦٠٠٠)".

وأضاف البيان انه "وسيتم نشر اسماء الوجبات الاخرى تباعا خلال الفترات المقبلة وصولا للعدد النهائي".

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