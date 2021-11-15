2021/11/15 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ردت مدربة المنتخب الإيراني للسيدات، مريم إيراندوست، على الجدل الدائر حاليا بشأن الجنس الحقيقي لحارسة مرمى المنتخب.وقدم الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، طلبا رسميا إلى الاتحاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران ترد على الجدل الدائر بشأن “جنس” حارسة مرمى منتخبها المركز الخبري الوطني.

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