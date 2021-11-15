2021/11/15 | 18:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PA4Kl-d4Qb4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | ماجد من بغداد: من الضروري إنشاء مدن جديدة لحل أزمة السكن) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | ماجد من بغداد: من الضروري إنشاء مدن جديدة لحل أزمة السكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).