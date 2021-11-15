2021/11/15 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، أن انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا يعد مؤشراً جيداً، فيما بينت أن دخول البلاد بموجة وبائية جديدة من عدمه يعتمد على عاملين مهمين أبرزهما التلقيح. […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: دخول البلاد بموجة وبائية جديدة من عدمه يعتمد على عاملين المركز الخبري الوطني.

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