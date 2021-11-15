الكشف عن ميزات منظومة “إس – 550” الصاروخية

2021/11/15 | 18:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ستصبح ” إس – 550″ الجاري تصميمها في روسيا أول منظومة ذاتية الحركة للدرع الصاروخية والدفاع الجوي في العالم.

وسيتم تصميمها على أساس منظومة “إس – 500 بروميتاي” الروسية الحديثة للدفاع الجوي.

أعلن ذلك الخبير العسكري الروسي، ألكسندر ليونكوف، في حديث أدلى به في 14 نوفمبر لإذاعة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف أن “منظومة “إس – 550” بمقدورها اكتشاف وتدمير طيف كامل للأهداف الجوية المعاصرة، بما فيها أهداف شبحية وفرط صوتية.

وحسب وكالة “نوفوستي” فإن إمكانات “إس – 550” الخاصة باعتراض الرؤوس القتالية للصواريخ الباليستية ذات مدى عمل مختلف ستزيد أضعافا عما هو عليه لدى منظومتي “إس – 400″ و”إي – 500″ الروسيتين وكذلك منظومتي” THAAD و Aegis الأمريكيتين المزودتين بصواريخ SM-3Block llB لدرع الصاروخية.

وأعاد الخبير الروسي إلى الأذهان أن “إس – 500 بروميتاي” هي منظومة صاروخية بعيدة المدى تعمل كدرع صاروخية.



وبمقدورها إصابة الصواريخ الباليستية والأهداف الجوية والصواريخ المجنحة على مساحة 600 كلم.

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