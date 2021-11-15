الهند: المحكمة العليا تطلب من الحكومة عقد اجتماع طارئ بسبب رداءة نوعية الهواء

2021/11/15 | 18:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت المحكمة العليا الهندية، الاثنين، من الحكومة المركزية "الدعوة إلى اجتماع طارئ غدًا مع جميع أصحاب المصلحة"، بسبب رداءة نوعية الهواء في منطقة العاصمة الوطنية.

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