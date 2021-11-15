ازمة المهاجرين الانسانية تتواصل.. بولندا تطلق التهم ضد بيلاروسيا

2021/11/15 | 18:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب وزير الداخلية ماتشي واسيك، إن هناك آلاف المهاجرين على المعبر.

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