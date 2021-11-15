2021/11/15 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تلقى الأمير وليم أمس صفعة أخرى من صنّاع مسلسل “The Crown”، بعد أن صوّروا مشهد “فستان الانتقام” لوالدته الأميرة ديانا، عن بعد أمتار فقط من غرفة نومه في قصر كنسينغتون.وأعادت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشهد “فستان الانتقام” في “The Crown” يحيي ذكريات مؤلمة في حياة الأمير وليم المركز الخبري الوطني.

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