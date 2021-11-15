الهجرة تقدم مشروعا لمعالجة مشكلات النازحين في الدول العربية

2021/11/15 | 18:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأست وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، الجلسة الثانية في اجتماع لجامعة الدول العربية، لمناقشة مشروع مقدم من الوزارة، يسعى لعقد اتفاقية بين الدول العربية لحماية ومساعدة النازحين.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2021)، أن "الدائرة القانونية في الوزارة، ترأست وفدا ضم ممثلي من خبراء عرب من وزارتي العدل والداخلية من الدول العربية وتم عقد اجتماع بمقر الجامعة في جمهورية مصر العربية للفترة من 14-15/تشرين الثاني-نوڤمبر/2021، لمناقشة مشروع اتفاقية عربية خاصة".

واضاف البيان، أن "المشروع الذي قدمته وزارة الهجرة والمهجرين يهدف لعقد اتفاقية بين الدول العربية، لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية"، مشيرا إلى أنه "أثناء الاجتماع تم اختيار ممثل الهجرة معاون مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة الدكتور صفاء حسين رئيسا للجلسة الثانية والتي تم خلالها بحث بنود ومواد الاتفاقية وحسب أراء وملاحظات المجتمعين".

واوضح، ان "جميع ممثلي الدول العربية رحبوا بالموقف العراقي وتجربتهم في معالجة أزمة النزوح في العراق وكيفية تعامل وزارة الهجرة والمهجرين والوزارات الساندة في حل مشاكل النازحين، وتوفير متطلبات معيشتهم فضلا عن استعراض كيفية التعامل مع الأزمات الناتجة عن العمليات العسكرية، أو الكوارث ونجاح الوزارة في ملف غلق المخيمات وإعادة النازحين طوعيا لمناطق سكانهم الأصلية".

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