شاهد.. لحظة هروب سائق سيارة تاكسي في ليفربول بعد انفجارها مباشرة

2021/11/15 | 19:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة انفجار سيارة الأجرة خارج مستشفى ليفربول للنساء يوم الأحد.وقد أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة يوم الاثنين أن الانفجار كان حادثًا إرهابيًا.

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