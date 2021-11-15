الصحة تعلن دخول العراق بموجة وبائية جديدة.. محددة عاملين مهمين

2021/11/15 | 19:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الاثنين، أن انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا يعد مؤشرا جيدا، مبينة أن دخول البلاد بموجة وبائية جديدة من عدمه يعتمد على عاملين مهمين أبرزهما التلقيح.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعه NRT عربية، (15 تشرين الثاني 2021)، إن "انخفاض معدل الاصابات اليومية بفيروس كورونا يعد امرا جيدا"، مؤكدا أن "البلاد لم تخرج من دائرة الخطر، وهذا ليس في العراق فقط بل في كل العالم، حيث إن عددا من الدول المتقدمة أعلنت أنها دخلت في حالة تفش وبائي جديد".

وأضاف البدر، أن "دخول تلك البلدان بوباء جديد يدل على أن البلاد قد تكون مقبلة على هذا الوباء"، لافتا الى ان "احتمالية دخولنا في هذه الموجة ومدى سعتها وخطورتها وسلالتها يعتمد على عاملين مهمين، هما نسبة المتطعمين باللقاح والتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وللأسف تطبيق العامل الأخير ضعيف في مجتمعنا".

وأكد، أن "وزارة الصحة حققت انجازا عاليا بنسبة الملقحين"، مبينا أنها "تسعى للتكثيف وهذا الامر يعتمد على الإعلام بشكل كبير".

وسجل العراق اليوم 829 إصابة جديدة بكورونا، ومنذ العاشر من الشهر الجاري تراجع معدل الإصابات لما دون الألف.

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