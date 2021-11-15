2021/11/15 | 19:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 2.07 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 800 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، وتضمن تسجيل 829 إصابة جديدة، و33 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1300 حالة تماثل للشفاء بمعدل 97.9%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 20 ألف شخص، بينهم أكثر من 159 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 23563 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 6.66 مليون شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات الضحايا في العراق إثر فيروس "كورونا" ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات الضحايا في العراق إثر فيروس "كورونا" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).