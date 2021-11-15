إيران تحدد موعد انعقاد لجنة التحقيق في اغتيال سليماني

2021/11/15 | 19:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد أمين لجنة حقوق الانسان بالسلطة القضائية الايرانية، الاثنين، موعد انعقاد الاجتماع الاول للجنة التحقيق في اغتيال قاسم سليماني في العراق.

وقال كاظم غريب آبادي بحسب وكالة “فارس”، إن “الاجتماع الأول للجنة التحقيق المشتركة في قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري سيعقد يومي 24 و25 تشرين الثاني الجاري في العراق”.

واغتيل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بطائرة مسيرة عند خروجهما في موكب من مطار بغداد الدولي.

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