2021/11/15 | 19:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي: الاتفاق على فرض عقوبات ضد بيلاروسيا بسبب أزمة الهجرة المركز الخبري الوطني.

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