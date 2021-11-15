مرحلة حرجة من عمر الثورة السودانية - محمد حسن خليل

2021/11/15 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسن_خليل تمر الثورة السودانية بمرحلة حرجة شديدة الأهمية من صراعها الممتد مع النظام القديم.



ولابد من عدم حصر رؤية الصراع في حدود المواجهة بين المكون المدني والعسكري في المجلس السيادي أو بين حمدوك رئيس الوزراء وبين البرهان رأس النظام العسكري، فالثورة أوسع وأشمل من ذلك.دروس الثوراتالصراع الحقيقي في أعقاب كل ثورة هو بين الثورة والنظام القديم، فالثورة تهدف لتغيير النظام الذي ثارت ضده، بينما يحاول النظام ......





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