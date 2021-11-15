لماذا نقد الماركسية وليس الرأسمالية - عذري مازغ

2021/11/15 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ لماذا تلام الماركسية على مآسي الأحزاب التي تسمى اشتراكية؟ هذا سؤال وجيه يدفع إلى سؤال آخر من حيث علاقته بالماركسية يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: لماذا الماركسية هي المشكلة وليس الرأسمالية؟ارتباطا بالأحزاب اليسارية (الإشتراكية سواء في شقها السوفياتي أو شقها الآخر في ممارسة الأحزاب الإشتراكية الأخرى في بقية العالم بشكل تحول قادة البعض ممن وصلوا إلى الحكم من كونهم ثوريون اشتراكيون إلى قشيب بذلة ع ......





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