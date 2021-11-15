2021/11/15 | 19:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخول تلك البلدان بوباء جديد يدل على أن البلاد قد تكون مقبلة على هذا الوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها التلقيح.. الصحة تتحدث عن عوامل مواجهة أي موجة وبائية جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها التلقيح.. الصحة تتحدث عن عوامل مواجهة أي موجة وبائية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).