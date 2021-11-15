2021/11/15 | 19:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IwjVZcxuJI4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد تدخل مسابقة العد اليدوي.. ونتائج صادمة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد تدخل مسابقة العد اليدوي.. ونتائج صادمة | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).