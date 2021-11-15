باحثون: وجدنا مزيد من الأدلة على أن مضادات الاكتئاب قد تقلل من خطر الوفاة بسبب كورونا

2021/11/15 | 20:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال باحثون إنهم وجدوا المزيد من الأدلة على أن الأشخاص الذين يتناولون بالفعل بعض مضادات الاكتئاب الرخيصة والمتاحة على نطاق واسع كانوا أقل عرضة للوفاة من فيروس كورونا، وهو أمر يمكن أن يساعد من ليس لديهم إمكانية الوصول إلى اللقاحات بعد.

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