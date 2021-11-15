2021/11/15 | 20:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغنا دول المصدر التي يأتي منها اللاجئون رفضنا وصولهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يتفق على عقوبات ضد بيلاروسيا بسبب أزمة الهجرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يتفق على عقوبات ضد بيلاروسيا بسبب أزمة الهجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).