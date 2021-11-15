تفسخ أخلاقى يغفره الله بالصلاة والصوم والحج - منى حلمي

2021/11/15 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ----------------------------------------------------------------شاهدت على إحدى القنوات الفضائية ، مذيعًا، كل شىء فيه يلمع، إلا عقله وأسئلته..



فى ابتسامة لزجة، يسأل الممثل الشاب المشهور: «إنت صحيح بتحب الستات؟ متخفش..



قول بصراحة..



مراتك مش قاعدة بتتفرج علينا»..



يضحك الممثل الشاب المشهور، قائلًا: «طبعًا..



كل الناس عارفة إنى باموت فى الستات».ما هذا التفسخ الأخلاقى؟ .



أنا لا أفهم، سؤا ......





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