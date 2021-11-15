السعودية و-حجة قرداحي-! - فارس محمود

2021/11/15 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود ضجيج وصخب!غدت الأزمة السعودية-اللبنانية الشغل الشاغل للإعلام العربي والعالمي اجمالاً.



أزمة ألقت وتلقي بضلالها على المجتمع اللبناني على وجه الخصوص بصورة واضحة ومؤثرة.



اندلعت هذه الازمة بحجة، نعم بحجة، تصريحات الاعلامي الشهير ووزير الاعلام اللبناني الحالي، جورج قرداحي، حول حرب السعودية في اليمن.



اذ سحبت دول الخليج سفرائها من لبنان، وطردت السعودية السفير اللبناني، ومنعت الصادرات اللبنانية الى ......





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