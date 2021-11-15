مفوضية الانتخابات: النتائج مطابقة بعد إعادة الفرز اليدوي باستثناء 8 محطات

2021/11/15 | 21:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، عن إعادة عد وفرز صناديق الاقتراع لأكثر من محطة انتخابية في الدائرة السادسة ببغداد، وجاءت مطابقة للنتائج باستثناء ثماني محطات.وقالت المفوضية في بيان، انها “أجرت علميات العد والفرز اليدوي للمحطات التي أُلزمت بها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات للتحقق من صحة الإجراءات المُتخذة ومدى تأثيرها على أحقية الطاعن في الفوز بعضوية مجلس النواب وعدد الأصوات الحقيقية التي حصل عليها نتيجة الاقتراع”.وبينت ان “هذه المحطات للدائرة السادسة (مكتب انتخابات بغداد الرصافة)، وشملت 108 محطات، جرى عدها وفرزها في قاعة (الشرف) ببغداد”، مؤكدة انها “جاءت مطابقة أثناء المشاهدة العيانية، عدا […]

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