لماذا انهارت حكومة الحزب الاشتراكي في البرتغال؟ - سعيد حسن

2021/11/15 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_حسن ترجمة سعيد حسنالبرتغال على مشارف إجراء انتخابات عامة جديدة، بعد أن قوبلت الموازنة العامة التي قدمها رئيس الوزراء، من الحزب الاشتراكي، أنتويو كوستا لعام 2022 بالرفض من شركائه في البرلمان.يتمثل هؤلاء الشركاء في حزب الكتلة اليسارية المعادي للرأسمالية، والتحالف الديمقراطي الوحدوي، المكون من الحزب الشيوعي والخضر.



واتهم هؤلاء كوستا بالتحول نحو اليمين حتى يرضي متطلبات المفوضية الأوروبية.



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