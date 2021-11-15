2021/11/15 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TO-3XMzHjWU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اتفاقات التهدئة وشبح المحاصصة الجديدة | العراق يقرر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اتفاقات التهدئة وشبح المحاصصة الجديدة | العراق يقرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).