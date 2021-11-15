الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا امام الدولار

2021/11/15 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الليرة التركية هبوطا حادا، اليوم الإثنين، إلى حوالي 0.8 بالمئة وهو مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي.

وخسرت العملة التركية أكثر من 25 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 15 بالمئة هذا الأسبوع، حتى بالرغم من بقاء التضخم قرب 20 بالمئة.

وتراجعت الليرة بشكل حاد منذ أن خفض البنك المركزي التركي، على غير المتوقع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 18% في شهر أيلول الماضي.

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