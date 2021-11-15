توب 5: تأهب

2021/11/15 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رفع بريطانيا مستوى التأهب للتهديدات الإرهابية إلى "شديد" بعد انفجار ليفربول، والناتو يراقب التصعيد على حدود الاتحاد الأوروبي ويحذر من الحشد الروسي، والسعودية تمنح مفكرا لبنانيا شيعيًا جنسيتها، وأمير الكويت يستعين بولي العهد لتولي بعض اختصاصاته الدستورية، وصولا إلى شاب يجوب شوارع دبي على متن "بساط سحري" يغزو مواقع التواصل...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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