2021/11/15 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري والعبادي يبحثان مع رئيس قضاء الاعلى تداعيات نتائج الانتخابات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري والعبادي يبحثان مع رئيس قضاء الاعلى تداعيات نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري والعبادي يبحثان مع رئيس قضاء الاعلى تداعيات نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).