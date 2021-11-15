2021/11/15 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف امين بغداد، علاء معن، الاثنين، الاستعدادات لمواجهة الأمطار، مشيرا إلى ان العاصمة لم تشهد أي تطوير للبنى التحتية منذ الثمانينات، داعيا الحكومة إلى توفير ميزانية خاصة لتطويرها.

وذكر معن في تصريح لـNRT عربية اليوم، (15 تشرين الثاني 2021)، انه "كانت هناك استعدادات منذ فصل الصيف لموسم الامطار، وتم اخذ تعهدات من مدراء دوئر البلدية بان تكون قواطعهم جاهزة، فضلا عن معالجة التخسفات وتنظيف الانابيب وغيرها، وستتم محاسبتهم في حال وجود أي خلل كل ضمن قاطع مسؤوليته".

وعن سؤاله حول احتمالية غرق بغداد هذا الموسم، اجاب معن بالقول: "نتمنى ان لا تغرق، الا ان العاصمة لم تشهد أي تطوير للبنى التحتية من ثمانينات القرن الماضي إلى اليوم، وادعو الحكومة إلى توفير ميزانية خاصة لتطويرها".

وأوضح، ان "الطاقة الاستيعابية للامطار هي 24,5 ملم، فاذا حصلت أكثر من هذه النسبة فسيحدث ارتفاعا بمناسيب المياه".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستغرق بغداد هذا الموسم؟ أمانة العاصمة تجيب وتوجه طلبا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستغرق بغداد هذا الموسم؟ أمانة العاصمة تجيب وتوجه طلبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).