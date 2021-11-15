الضاري يطالب بوضع برنامج متكامل ضمن مفهوم التنمية المستدامة للنهوض بواقع بغداد

2021/11/15 | 21:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، إن ‫بغداد تُعاني من إهمال وتخريب لمعالمها ومناطقها، بسبب التجاوزات والعشوائيات.

وأشار الشيخ الضاري إلى أن بغداد التي شُيدت قبل ألف ومئتين وتسعة وخمسين عاماً لتكون عاصمة للعلم والثقافة، تُعاني في ذكرى تأسيسها من إهمال وتخريب لمعالمها ومناطقها، بسبب التجاوزات والعشوائيات، وطالب بوضع برنامج متكامل ضمن مفهوم التنمية المستدامة من قبل جهاز متخصص ومستقل للنهوض بواقع المدينة وإعادتها منارة للعالم أجمع.

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