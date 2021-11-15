لقاء مشترك بين زيدان والعامري والعبادي (تفاصيل)

2021/11/15 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الاثنين، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تداعيات نتائج الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري زارا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان لبحث تداعيات نتائج الانتخابات".

وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع ، مناقشة الاوضاع في البلد ، وتداعيات نتائج الانتخابات ، والاشكالات القانونية بخصوصها ، والطعون المقدمة ، واتخاذ السبل الدستورية لمعالجتها"، مؤكدين على "اهمية ان لا تؤثر الخلافات على ابناء شعبنا" .

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