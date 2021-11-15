وزير الصدر يتحدث عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتعيينات فيها

2021/11/15 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث وزير الصدر، محمد صالح العراقي، اليوم الاثنين، عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتعيينات فيها.

وقال العراقي، في منشور على فيسبوك، تابعته (بغداد اليوم): "ونحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة نعمل ونسعى ان تكون حكومة عراقية وطنية ذات سيادة وقوة تعمل وفق القانون الذي يجب ان يعمل به الجميع ويطبقه حكومة وشعبا".

وأضاف: "لضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة العراقية تمتلك من المؤهلات والقدرات والقابليات بما يمكنها من بناء دولة تسعى لخدمة مواطنيها تقرر ما يلي:

1- استهداف الاشخاص المؤهلين لشغل الدرجات الخاصة على مستوى (وكيل ومستشار ومدير عام).

2- استهداف الاشخاص المؤهلين لشغل الدرجات الوظيفية دون الدرجات الخاصة المذكورة آنفا".

وبين: "وعليه فان المطلوب ممن يرى في نفسه القدرة والكفاءة لشغل هذه الوظائف تقديم سيرة ذاتية مفصلة تتضمن البيانات الشخصية والشهادات والخبرات والبحوث ونقاط الاتصال … الخ ، تُرسل الى نقاط الاتصال المذكورة في (اعلان خاص)، لكي يتسنى للجنة المشكلة لهذا الغرض تشخيص واختيار الاصلح والاكفأ".

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