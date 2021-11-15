صالح العراقي يوضح الية اللجنة المشرفة على التعيينات في مشروع البنيان المرصوص

2021/11/15 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اصدر ، ما يعرف بوزير القائد صالح العراقي القريب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، توضيحا ً لآلية التعيينات المعلنة سلفًا ضمن برنامج البنيان المرصوص .وجاء في نص التوضيح للجنة المشرفة على التعيينات..ونحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة نعمل ونسعى ان تكون حكومة عراقية وطنية ذات سيادة وقوة تعمل وفق القانون الذي يجب ان يعمل به الجميع ويطبقه حكومة وشعبا…ولضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة العراقية تمتلك من المؤهلات والقدرات والقابليات بما يمكنها من بناء دولة تسعى لخدمة مواطنيها وعليه فان المقصود من هذا الاعلان ما يلي:١/ استهداف الاشخاص المؤهلين لشغل الدرجات الخاصة على مستوى (وكيل ومستشار ومدير عام).٢/ استهداف الاشخاص المؤهلين لشغل الدرجات الوظيفية دون الدرجات الخاصة المذكورة آنفا.وعليه فان المطلوب ممن يرى في نفسه القدرة والكفاءة لشغل هذه الوظائف تقديم سيرة ذاتية مفصلة تتضمن البيانات الشخصية والشهادات والخبرات والبحوث ونقاط الاتصال … الخ ، تُرسل الى نقاط الاتصال المذكورة في (اعلان خاص) ، لكي يتسنى للجنة المشكلة لهذا الغرض تشخيص واختيار الاصلح والاكفأ./انتهى.

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