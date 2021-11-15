نفط البصرة يواصل نتائجه المميزة ويهزم أربيل

2021/11/15 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق فريق نفط البصرة فوزا مهما على مضيفه فريق اربيل بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب فرانسو حريري لحساب الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.فريق نفط البصرة يبدو أن موسمه الحالي موسم مميز ونتائجه جيدة دخل مواجهة أربيل بشعار النقاط الثلاث وتمكن اللاعب حمزة إبراهيم من احراز هدف التقدم لنفط البصرة في الدقيقة ٢٠ من المباراة وضاعف المحترف الكاميروني نجومبي نجوى النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة ٣٠ لينتهي الشوط الأول بتقدم نفط البصرة بهدفين دون رد.وسعى أربيل لتعديل النتيجة وضغط من أجل ذلك حتى تمكن أمير إسماعيل من تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة ٦٠ من المباراة ورغم محاولات أربيل من العودة بالنتيجة الا انها انتهت لمصلحة نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع نفط البصرة رصيده إلى النقطة ١٧ بالمركز الخامس فيما تجمد رصيد اربيل عند النقطة السابعة في المركز الرابع عشر./انتهى

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