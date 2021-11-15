وزير الصدر يعلق بشأن التعيينات

2021/11/15 | 21:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضح “وزير الصدر” محمد صالح العراقي، اليوم الاثنين، طبيعة التسجيل على التعيينات التي أطلقها التيار، وذلك بعد جدل وتساؤلات عن طبيعتها، وفيما إذا كانت داخل مؤسسات الدولة، أم في مفاصل التيار فقط.وقال العراقي في تدوينة تابعها “النور نيوز” نحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة نعمل ونسعى ان تكون حكومة عراقية وطنية …

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