2021/11/15 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح العراقي يصدر توضيحا بشأن التعيينات التي اطلقها التيار الصدري المركز الخبري الوطني.

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