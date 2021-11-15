زيدان والعامري والعبادي يناقشون ملف نتائج الانتخابات

2021/11/15 | 21:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيسا تحالف الفتح هادي العامري والنصر حيدر العبادي، اليوم الاثنين، الأوضاع في البلد وملف نتائج الانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف النصر في بيان مقتضب، أن “العبادي والعامري، زارا زيدان اليوم، وجرت خلال الاجتماع، مناقشة الاوضاع في البلد، وتداعيات نتائج الانتخابات، والاشكالات القانونية بخصوصها، والطعون المقدمة، واتخاذ السبل الدستورية لمعالجتها، وأهمية أن لا تؤثر الخلافات على أبناء شعبنا”.

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