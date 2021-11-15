بعد إعلان تغير النتائج: اجتماع ثلاثي بين 'النصر' و'الفتح' والقضاء.. وهذه تفاصيله

2021/11/15 | 21:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان تداعيات نتائج الانتخابات.وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان اليوم، (15 تشرين الثاني 2021)، انه "زار الدكتور حيدر العبادي، ورئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري، اليوم الاثنين، السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان".وأضاف البيان، انه "وجرى خلال الاجتماع، مناقشة الاوضاع في البلد، وتداعيات نتائج الانتخابات، والاشكالات القانونية بخصوصها، والطعون المقدمة، واتخاذ السبل الدستورية لمعالجتها، واهمية ان لا تؤثر الخلافات على ابناء شعبنا".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، حدوث تغيير في النتائج بعد عملية عد وفرز 108 محطات بناء على قرار من الهيئة القضائية.

وذكر عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (15 تشرين الثاني 2021)، إن "الطعون الخاصة بالنتائج تتعلق بقيام المشتكي بتقديم طعن يخص المركز الانتخابي والمحطات المشار اليها مع توفير الادلة والاثباتات وتم عد 4326 محطة ضمن الطعون وملاحقها في ضوء الطعون والشكاوى وكانت النتيجة مطابقة".

وأضاف محسن، ان "عملية العد والفرز التي جرت اليوم وشملت 108 محطات في بغداد/ الرصافة مرتبطة بقرارات الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات، وأن فرق المفوضية مستعدة لأية عملية عد وفرز جديدة بناء على قرارات الهيئة بأسرع وقت ممكن".

وتابع، ان "المحطات التي طلب فرزها اليوم فيها محطات فرزت بيوم الاقتراع وآخرى جديدة تفرز لأول مرة"، مؤكدا ان "قرارات الهيئة القضائية باتة وملزمة للمفوضية والمشتكين، ولها فترة 10 أيام للنظر بالطعون، وقراراتها تكون سريعة".

وأوضح، ان "هناك فروقات بين الفائز الأخير والخاسر الأول تتراوح بين 5-20 صوتا في عدد من الدوائر، وربما يحدث تغيير في النتائج بعد الفرز في ضوء الفوارق البسيطة".

وبين، ان "عملية الفرز اليوم حدثت فيها فوارق بالأصوات في 8 محطات بصوتين إلى ثلاثة ما أحدث تغييرا بالنتائج".

وأشار محسن، إلى ان "قضية تحديد موعد إعلان النتائج النهائية واسماء الفائزين مرتبطة بإنهاء الهيئة القضائية النظر بالطعون، وأمامها 10 أيام وربما تحتاج تمديد هذه الفترة في ضوء طلبها التحقيق ببعض المحطات وحاجة الأمر إلى مزيد من الوقت".

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عدم بطلان أوراق اقتراع صناديق ثماني محطات بعد عدها وفرزها يدويا في مكتب انتخابات بغداد الرصافة.

وقالت المفوضية في بيان، انها "أجرت اليوم علميات عد وفرز يدوي للمحطات التي ألزمت بها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات، حيث قررت الهيئة في وقت سابق التحقق من صحة الإجراءات المتخذة ومدى تأثيرها على احقية الطاعن في الفوز بعضوية مجلس النواب وعدد الأصوات الحقيقية التي حصل عليها نتيجة الاقتراع".

وأضاف البيان، ان "هذه المحطات في الدائرة السادسة (مكتب انتخابات بغداد الرصافة)، وشملت 108 محطات، وجرى عدها وفرزها في قاعة (الشرف) ببغداد، وتبين أنها مطابقة أثناء المشاهدة العيانية، عدا صناديق ثماني محطات وجد فيها أوراق اقتراع اتضح عدم بطلانها، من خلال تدقيقها من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض، ورفعت النتيجة إلى مجلس المفوضين الذي بدوره سيرسلها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لتقول قولها فيها".

وتابع، ان "الإجراءات تمت بحضور المراقبين الدوليين وعدد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة بمراقبة الانتخابات، إضافة إلى وكلاء الكيانات السياسية، لمتابعة العملية وفق الضوابط المعمول بها".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إعلان تغير النتائج: اجتماع ثلاثي بين 'النصر' و'الفتح' والقضاء.. وهذه تفاصيله) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إعلان تغير النتائج: اجتماع ثلاثي بين 'النصر' و'الفتح' والقضاء.. وهذه تفاصيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).