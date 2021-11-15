2021/11/15 | 21:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتائج التحقيق حول "انتحار" آمر لواء الجيش في كربلاء: "دفع امرأة إلى النهر فماتت وقتل نفسه بعد الاعتراف عليه" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/15 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج التحقيق حول "انتحار" آمر لواء الجيش في كربلاء: "دفع امرأة إلى النهر فماتت وقتل نفسه بعد الاعتراف عليه") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج التحقيق حول "انتحار" آمر لواء الجيش في كربلاء: "دفع امرأة إلى النهر فماتت وقتل نفسه بعد الاعتراف عليه") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).