2021/11/15 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعهدت قناة “زاكروس” الفضائية، اليوم الاثنين، بايقاف برنامج “بوضوح” الى اشعار اخر، وتوجيه اعتذار الى مجلس القضاء الأعلى، من خلال هيئة الاعلام والاتصالات.وذكرت هيئة الاعلام والاتصالات في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ردا على لقاء اسماعيل الوائلي..



قناة “زاكروس” تتعهد بوقف برنامج “بوضوح” وتوجيه اعتذار الى مجلس القضاء الأعلى المركز الخبري الوطني.

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