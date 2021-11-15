الشرطة البريطانية تكشف هوية الشخص الذي يقف وراء انفجار ليفربول

2021/11/15 | 22:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تعتقد اعتقادا راسخا أن الشخص الذي يقف وراء انفجار ليفربول يدعى عماد السويلمين، ويبلغ من العمر 32 عاما.وقال رئيس المباحث، أندرو ميكس، من شرطة […]

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