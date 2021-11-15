أديل في مقابلة حصرية مع أوبرا وينفري تناقش فيها طلاقها وفقدان وزنها

2021/11/15 | 22:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت المغنية عن فقدانها للوزن والتأقلم مع انهيار زواجها في مقابلة حصرية مع أوبرا وينفري، التي كانت جزءًا من برنامج CBS الخاص “Adele One Night Only”.

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