الأغنياء والفقراء تحت السقف الملوث

2021/11/15 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬أربعين‭ ‬سنة،‭ ‬يكون‭ ‬العالم‭ ‬مهددا‭ ‬بكوارث‭ ‬طبيعية‭ ‬حقيقية‭ ‬لا‭ ‬قِبل‭ ‬له‭ ‬بالتصدي‭ ‬لها‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬إجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬وباهظة‭ ‬الثمن‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬تريليونات‭ ‬الدولارات،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬الحماس‭ ‬لتحقيقه‭ ‬كبيراً‭ ‬بدلالة‭ ‬تصريحات‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬المتقدم‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬قمة‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬غلاسكو‭.‬مشكلة‭ ‬المناخ‭ […]

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